a portopaglietto
15 luglio 2026 alle 17:16
Portoscuso, malore improvviso in spiaggia: inutili i soccorsi per un bagnanteLa vittima è un 75enne di Carbonia. Il personale sanitario ha provato invano a rianimarlo
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Collasso fatale nella spiaggia di Portopaglietto a Portoscuso. Un uomo mentre era in acqua è stato colto da un malore improvviso.
L'intervento del bagnino è stato immediato, subito supportato dai sanitari arrivati con le ambulanze della croce azzurra e della Mike medicalizzata. Tuttavia, i tentativi di rianimare l'uomo sono stati purtroppo inutili.
La vittima aveva 75 anni ed era residente a Carbonia.
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