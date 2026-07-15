Collasso fatale nella spiaggia di Portopaglietto a Portoscuso. Un uomo mentre era in acqua è stato colto da un malore improvviso. 

L'intervento del bagnino è stato immediato, subito supportato dai sanitari arrivati con le ambulanze della croce azzurra e della Mike medicalizzata. Tuttavia, i tentativi di rianimare l'uomo sono stati purtroppo inutili.

La vittima aveva 75 anni ed era residente a Carbonia. 

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