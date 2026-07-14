Il teatro e la grande musica si incontrano nel cuore della Sardegna. Venerdì 17 luglio alle ore 21, il Barumini Music & Heritage Festival ospita uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: "Lo Shakespeare di Verdi", con protagonista Gabriele Lavia, accompagnato al pianoforte dal maestro Otello Visconti.

Tra i più grandi interpreti del teatro italiano degli ultimi cinquant'anni, Lavia guiderà il pubblico in un affascinante percorso tra la letteratura di William Shakespeare e la musica immortale di Giuseppe Verdi. "Verdi aveva un istinto formidabile per l'arte con la A maiuscola", osserva lo stesso Lavia, sottolineando il profondo legame che univa il compositore italiano alle grandi tematiche shakespeariane. Nella cornice unica di Su Nuraxi, patrimonio mondiale UNESCO, parole e musica si fonderanno in uno spettacolo capace di restituire tutta la forza evocativa di due giganti della cultura mondiale.

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