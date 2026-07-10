Negli ultimi anni qualcosa è cambiato nel modo in cui i marchi italiani del benessere si presentano al pubblico. Per decenni l'industria del wellness ha lavorato a colpi di campagne televisive, testimonial famosi, spot in prima serata e ondate di contenuti sui social. Oggi, sempre più, i risultati di crescita più solidi sembrano arrivare dalla direzione opposta. Da marchi che parlano meno, che pubblicizzano meno, che si fanno trovare attraverso reti di clienti fedeli e raccomandazioni personali. È il fenomeno dei cosiddetti quiet brands. E in Italia ha basi culturali più profonde di quanto sembri.

Una vecchia tradizione italiana: chi sa di valere non grida

La logica della discrezione non è una novità in Italia. La moda artigianale di Brunello Cucinelli e Loro Piana, i profumi di Acqua di Parma, i prodotti storici di Santa Maria Novella sono cresciuti per decenni esattamente così: con poca pubblicità, molta riconoscibilità, una rete di clienti che si parlano e una qualità che si lascia raccontare lentamente.

Il quiet luxury, di cui da qualche anno parlano i grandi studi internazionali come il rapporto Bain-Altagamma sul mercato dei beni di lusso, non è altro che la formalizzazione contemporanea di una sensibilità tipicamente italiana. Chi sa di valere, in genere, non grida.

Quando anche il wellness sceglie il silenzio

Il fenomeno è arrivato anche nel settore della cura di sé. La cosmetica naturale, una parte della profumeria di nicchia, alcuni marchi internazionali di rilievo come Aesop e Weleda hanno costruito la propria crescita su un'estetica deliberatamente sobria e su un modello di passaparola che non passa dal televisore.

Nel comparto degli integratori alimentari, dove la pubblicità tradizionale è ancora dominante, il fenomeno si è affermato più tardi. Ma si è affermato. Il caso più discusso, oggi, è quello di FitLine.

Il caso FitLine: i numeri di una crescita silenziosa

FitLine è il marchio di consumo della PM-International, gruppo nato in Germania nel 1993, con sede in Lussemburgo e ancora a guida familiare dopo oltre trent'anni. Secondo Direct Selling News, il gruppo ha chiuso il 2025 con un fatturato di circa 4,1 miliardi di dollari, posizionandosi come il primo gruppo europeo del network marketing per dimensione complessiva. Sono cifre da grande industria europea del wellness, ottenute senza ricorso ai canali pubblicitari di massa. In Italia il marchio è radicato da oltre vent'anni. Sul fronte sociale, dal 2008 il gruppo gestisce inoltre il programma PM-We-Care, dedicato a progetti per bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità in Europa, America Latina e Asia. Una scelta strutturata, non occasionale, che fa del lato civile dell'azienda parte stabile della propria identità.

I prodotti dietro al silenzio: un portafoglio costruito attorno al ritmo della giornata

Anche il portafoglio dei prodotti riflette la stessa logica della comunicazione: pochi oggetti, ben distinti, pensati per momenti precisi della giornata. Tra le linee più conosciute del marchio ci sono Activize Oxyplus, una polvere a base di vitamine del gruppo B pensata per il mattino; il PowerCocktail, considerato dall'azienda il prodotto-fondamento del catalogo, con un'ampia formulazione di nutrienti per uso quotidiano; e Restorate, una polvere serale a base di sali minerali, calcio e zinco.

A questi si aggiungono linee come Antioxy, pensata per contrastare lo stress ossidativo grazie a un apporto mirato di antiossidanti, e progetti più recenti come FitLine Women+, sviluppato attorno alle esigenze nutrizionali femminili nelle diverse fasi della vita. Le confezioni, fedeli all'identità del marchio, sono volutamente sobrie: poche affermazioni, nessuno slogan d'urto, indicazioni tecniche essenziali. Una scelta che molti competitor del wellness farebbero fatica a permettersi.

Quello che i marchi rumorosi stanno perdendo

Mentre i quiet brands crescono, l'industria più tradizionale del wellness sta perdendo qualcosa che non si misura subito a bilancio: la fiducia del consumatore. Secondo il Global Trust in Advertising Report di Nielsen, l'88 per cento dei consumatori a livello globale ritiene la raccomandazione di un conoscente la forma di comunicazione più credibile, davanti a televisione, stampa e influencer marketing. Il dato è ancora più marcato in Italia, dove il consiglio personale conta culturalmente più che altrove. Per il marketing tradizionale è una notizia complicata. Per i quiet brands è un terreno di gioco perfetto.

Cosa ci dice il fenomeno

Quello che sta accadendo nel wellness italiano non è una rivoluzione, è un riallineamento. I marchi che hanno costruito la propria crescita sulla qualità verificabile, sulla rete di clienti fedeli e su un'identità sobria stanno trovando una seconda primavera. FitLine è oggi uno degli esempi più riconoscibili di questo modello, ma non è l'unico, e probabilmente non sarà l'ultimo. La vera lezione, per chi osserva il mercato, è che la crescita silenziosa non è un caso, non è fortuna, non è un'eccezione: è una direzione strategica precisa. Per chi sa interpretarla, è anche la direzione in cui il consumatore italiano si sta muovendo da tempo. Senza chiedere il permesso a nessuno, e senza fare rumore.

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