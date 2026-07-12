Giraldo Ponteggi, più servizi per l'edilizia sarda
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Giraldo Ponteggi consolida la propria attività in Sardegna rafforzando il servizio di noleggio ponteggi chiavi in mano dedicato alle imprese edili dell'Isola. L'azienda mette a disposizione soluzioni per cantieri di ogni dimensione, seguendo ogni fase dell'intervento, dal sopralluogo iniziale alla conclusione dei lavori.
L'offerta comprende ponteggi a telai, a tubi e giunti e multidirezionali, oltre ad ascensori da cantiere, ponteggi mobili e sospesi, progettati per rispondere anche alle esigenze operative più complesse. Completano il servizio linee vita, sistemi di sicurezza e tutta la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente, inclusi POS e PIMUS.
Tra i punti di forza figurano la gestione delle pratiche per l'occupazione del suolo pubblico, il trasporto, il montaggio e lo smontaggio delle strutture, con la possibilità di richiedere servizi personalizzati.
Informazione promozionale a cura di Giraldo Ponteggi