Luce Eterna, il nuovo progetto di Don Bosco
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Formazione del personale, attenzione alla qualità del servizio e ampliamento dell'offerta. Sono questi alcuni degli aspetti su cui punta l'Agenzia Funebre Don Bosco, realtà che opera nel settore funerario con l'obiettivo di garantire alle famiglie supporto e assistenza in un momento particolarmente delicato.
L'agenzia si avvale di personale qualificato e di mezzi propri, investendo costantemente nell'aggiornamento dello staff e nel miglioramento dei servizi. Tra i progetti in fase di realizzazione figura la futura casa funeraria "Luce Eterna", destinata ad ampliare gli spazi e le possibilità di accoglienza per le famiglie.
Particolare attenzione viene inoltre riservata al disbrigo delle pratiche burocratiche, svolto nel rispetto della privacy e con la massima discrezione, accompagnando i familiari negli adempimenti successivi al decesso.
"Operare con umiltà, rispetto e trasparenza è da sempre uno dei principi che guida il nostro lavoro", sottolineano dall'Agenzia Funebre Don Bosco.
Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Don Bosco