Soggiornare all'Arbatax Park Resort permette di immergersi nella natura e nel mare della Sardegna orientale. Qui, ci si regala l'opportunità di scoprire uno dei territori più autentici dell'isola. A pochi chilometri dal resort, infatti, l'Ogliastra custodisce il suo patrimonio fatto di piccoli borghi, tradizioni secolari e paesaggi che raccontano un'anima genuina dell'isola sarda.

Tra le mete più affascinanti c'è Gairo Vecchio, il suggestivo borgo fantasma abbandonato dopo l'alluvione che colpì la zona negli anni Cinquanta. Le sue case in pietra, i vicoli silenziosi e le rovine che si fondono con il paesaggio narrano ai visitatori di un luogo sospeso nel tempo, che restituisce una pagina della storia locale.

Poco distante, Tortolì è il cuore della vita ogliastrina. Il territorio interpreta tradizione e contemporaneità tra mercati, piazze, botteghe e sapori tipici, offrendo uno spaccato autentico della cultura locale.

Per chi desidera esplorare l'entroterra, Baunei dona alcuni degli scorci più suggestivi della Sardegna. Arroccato tra mare e montagna, questo borgo domina delle vedute incantevoli sul Golfo di Orosei e conserva un forte legame con la storia pastorale di queste terre.

Un'esperienza coinvolgente attende gli ospiti a Ulassai, luogo in cui arte e natura dialogano sempre. Il paese, noto per il rapporto con l'artista Maria Lai e per le numerose opere diffuse nello spazio urbano, propone un percorso culturale immerso in uno scenario naturale e fascinoso, tramandato di generazione in generazione.

Dopo una giornata trascorsa tra vicoli, chiese, murales e incontri con le comunità locali, il ritorno all'Arbatax Park Resort permette di continuare a vivere l'Ogliastra. In queste terre il tempo rallenta: ogni passeggiata tra le stradine, ogni incontro con gli abitanti, diventa l’occasione per scoprire l’ospitalità genuina, l’artigianato locale e le feste popolari che mantengono viva l’identità di questa terra straordinaria.

Una vacanza che invita al contatto con l'identità più vera della Sardegna. Il soggiorno diventa un invito a rallentare, per trovare rifugio e quiete. Ogni giornata si muove in equilibrio tra relax, avventura e storia

Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com

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