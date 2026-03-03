Non si sono registrate vittorie da parte delle squadre " Anglogalluresi" che disputano il girone B del campionato di Promozione. Sono stati, infatti, solamente 2 i punti raccolti, derivati dai pareggi tra Luogosanto-Arzachena e San Giorgio Perfugas-Tuttavista Galtelli, queste ultime protagoniste di uno spettacolare 4-4.

Due sconfitte, invece, per Coghinas e Castelsardo. Classifica alla mano partiamo dal Coghinas che, nonostante la sconfitta di Usini, conserva il 4° posto, condiviso proprio con l’Usinese.

Al 6° posto ritroviamo il Luogosanto che non nasconde l'intenzione di potersi ancora inserire nel discorso play off, a soli 3 punti di distanza dall'ultimo posto utile per accedervi. Tuttavia, la disputa di questi è legata al fatto che dalla seconda alla quinta classificata non ci siano 10 o più punti. Allo stato attuale, infatti, non si disputerebbero poiché la distanza è di 12. Se questa situazione rimanesse tale, fino al termine del campionato, la sfida sarebbe solo tra la terza e la quarta, con la vincente delle due che andrebbe ad affrontare la seconda classificata.

L'altro pareggio di cui abbiamo parlato in precedenza, ricco di gol, ha riguardato il San Giorgio Perfugas, con il subentrato Giagheddu che, a tempo quasi scaduto, ha trasformato il rigore del definitivo 4-4. Con questo punto i padroni di casa sono saliti a quota 31, vale a dire a + 5 dai play out.

Se a Perfugas i minuti finali sono stati portatori di buone notizie, il contrario è avvenuto a Castelsardo. Sino a 2' dal termine dell'incontro, infatti, l'undici di Nativi se l' era giocata ad armi pari contro l’Ozierese. Tuttavia, l’attuale terza forza del campionato ha trovato la vittoria, al minuto 88, grazie al calcio di rigore trasformato da Fantasia.

© Riproduzione riservata