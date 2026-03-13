Sanità, professione pericolo: in Sardegna quasi 300 operatori aggrediti in un annoBilancio preoccupante per l’Isola, dove nel 2025 si sono registrati centinaia di casi di insulti, minacce e aggressioni a medici e infermieri
Insulti, minacce, aggressioni contro medici, infermieri e oss. Nel 2025 sono stati 225 i casi di violenza contro gli operatori sanitari in Sardegna, per un totale di 292 operatori coinvolti, in maggioranza donne, nei pronto soccorso, negli ospedali e negli ambulatori.
Il bilancio arriva nella Giornata nazionale contro la violenza agli operatori della Sanità. Professione costretta sempre di più a convivere con il pericolo.
