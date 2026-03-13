Insulti, minacce, aggressioni contro medici, infermieri e oss. Nel 2025 sono stati 225 i casi di violenza contro gli operatori sanitari in Sardegna, per un totale di 292 operatori coinvolti, in maggioranza donne, nei pronto soccorso, negli ospedali e negli ambulatori. 

Il bilancio arriva nella Giornata nazionale contro la violenza agli operatori della Sanità. Professione costretta sempre di più a convivere con il pericolo. 

