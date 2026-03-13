Droga nascosta in camera da letto: arrestato 39enne di SindiaBlitz dei carabinieri della compagnia di Macomer. Sequestrato quasi un etto di hashish
Un 39enne di Sindia è stato arrestato dai carabinieri dopo un blitz antidroga.
I militari delle stazioni di Sindia, Macomer e Suni, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dopo una serie di indagini, hanno fatto scattare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, trovando – nascosti in un comodino della stanza da letto – 85 grammi di hashish, che sono stati sequestrati assieme ad altra droga che il 39enne teneva nascosta nei pantaloni.
(Unioneonline)