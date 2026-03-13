Gr regionale del 13 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Medio Oriente: la situazione critica della Brigata Sassari tra Libano e Israele
Quartu: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 36enne per maltrattamenti alla compagna
Maracalagonis: arrestato un 63enne per maltrattamenti in famiglia
Cagliari: inaugurato il 405° Anno Accademico dell’Università di Cagliari
“Informatore sportivo 360”: nel programma curato e condotto da Carlo Alberto Melis si parlerà di Paralimpiadi
Calcio: domenica la trasferta di Pisa. Pisacane recupera Gaetano e forse Mina
Basket: domenica la Dinamo ospita Reggio Emilia