"8 marzo tutto l'anno": a Cagliari studenti a confronto su rispetto e affettività

Circa 300 studenti hanno partecipato all'incontro "8 marzo a scuola, 8 marzo tutto l'anno" nell'Aula magna del Seminario Arcivescovile di Cagliari, dedicato a educazione all'affettività, linguaggio e rispetto. «Il tema del rispetto delle donne e della loro valorizzazione deve valere tutto l'anno», ha spiegato l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. «Il titolo dell'iniziativa richiama proprio questo - ha aggiunto Susi Ronchi, coordinatrice regionale di Giulia Giornaliste -. I valori della Giornata Internazionale della donna parlano di una società fondata su equità e uguaglianza», sottolineando l'importanza di una riflessione da parte dei giovani sui sentimenti e sulle relazioni.