In uno scenario in continua evoluzione, dove “sostenibilità” non è più solo una parola di tendenza ma una necessità concreta, la storia di Salus Air rappresenta un esempio virtuoso di come passione, visione imprenditoriale e valori possano trasformarsi in impresa.

Fondata sedici anni fa da Pietro Pili e Angela Divona, Salus Air nasce con una missione chiara: portare energia pulita nelle case e nelle imprese sarde attraverso un approccio etico e trasparente, offrendo soluzioni di ultima generazione per l’efficientamento energetico domestico e aziendale quali impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo energetico, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, pannelli solari termici, impianti di riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza.

L’obiettivo primario è favorire una maggiore autonomia energetica, ridurre gli sprechi e promuovere un cambiamento concreto attraverso tecnologie innovative capaci di valorizzare la vita di chi intraprende un percorso più sostenibile.

Da questa mission prende forma un nuovo modo di concepire l’energia: un modello in cui famiglie e imprese diventano protagoniste della transizione energetica, contribuendo attivamente alla tutela dell’ecosistema e al miglioramento della qualità della vita.

Ogni progetto segue una filosofia precisa: si parte da un’analisi approfondita delle specifiche esigenze del cliente, a cui segue un accurato studio tecnico di fattibilità, una fase operativa di installazione dell’impianto e un servizio di assistenza post-vendita strutturato e qualificato, pensato per garantire affidabilità e consolidare un rapporto di fiducia nel tempo.

Per rendere possibile tutto questo, alla base c‘è l’incontro tra due personalità complementari con competenze e visioni condivise e un team di professionisti esperti e motivati, che insieme formano una realtà giovane e dinamica, capace di trasformare impegno, know-how e innovazione in strategie efficaci per un futuro più green.

Pietro Pili, forte di una solida esperienza tecnica e commerciale, rappresenta il volto operativo e visionario dell’azienda, animato dalla ferma convinzione che la formazione continua, la cura dei dettagli e la trasparenza verso il cliente siano essenziali e imprescindibili. Ogni impianto non è soltanto semplice tecnologia, ma un percorso energetico capace di educare famiglie e imprese a un utilizzo più consapevole delle risorse disponibili.

Angela Divona invece è l’anima amministrativa, con una consolidata competenza gestionale e una particolare attenzione al capitale umano. La sua forza risiede nell’empatia: dietro ogni realizzazione prima di tutto ci sono le persone, da ascoltare e comprendere, per poter proporre soluzioni sostenibili, accessibili e cucite su misura.

In pochi anni Salus Air si è distinta nel panorama energetico locale grazie alla capacità di coniugare tecnologia, affidabilità e un forte radicamento nel territorio. Oggi è riconosciuta come una delle realtà più proattive e autorevoli nel settore delle energie rinnovabili in Sardegna, con una crescita costante basata su aggiornamento continuo, competenze tecniche di alto livello e una struttura organizzativa efficiente, orientata a porre il cliente al centro di ogni iniziativa.

La credibilità costruita sul campo si traduce oggi in risultati concreti: centinaia di impianti installati in tutto il territorio sardo, partnership con marchi leader del settore e una presenza sempre più forte sui canali digitali grazie a una comunicazione chiara e diretta che ha reso il brand riconoscibile e accreditato anche sui social media.

Proiettati verso nuove sfide, i titolari della Salus Air puntano ad introdurre nuovi strumenti all’avanguardia e a sviluppare micro-comunità energetiche, consolidando il ruolo dell’azienda come partner affidabile per chi desidera raggiungere l’indipendenza energetica nel pieno rispetto del patrimonio ambientale.

Informazione promozionale a cura di Salus Air

