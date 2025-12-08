Tradizione e innovazione green: lo storico marchio del Nord Sardegna lancia una campagna straordinaria per promuovere la cultura del mobile antico, proiettandolo nella contemporaneità, fondendo identità qualità per trasmettere uno stile elegante e unico.

L'azienda

Rappresentare un punto di riferimento nel settore dell'arredamento per oltre un secolo e mezzo significa saper evolvere preservando le proprie radici e, oltremodo, consolidare la propria identità.

La Righi Srl, fondata nel 1870, ha saputo trasformare la nobile arte della lavorazione del legno in una realtà imprenditoriale moderna e dinamica. La storia, lunga e appassionata, si snoda dai primi laboratori storici fino all'attuale showroom di Muros.

L'azienda sarda ha, in effetti, attraversato le generazioni divenendo, con il passare dei decenni, un punto di riferimento in cui deporre fiducia e stima. Nel Nord Sardegna coloro che ricercano l'eccellenza nel mobile antico e nelle riedizioni in stile, si ritrovano nei suoi manufatti di prestigio.

Sostenibilità

L'innovazione incontra la storia, nell'azienda Righi Srl, la cui filosofia si fonda su un paradosso virtuoso, ovvero custodire il passato utilizzando l'energia del futuro. In un mercato, sovente, dominato dalla logica del fast furniture e del consumo rapido, l'azienda sarda, oggi più che mai, si fa portavoce della cultura del recupero e della durabilità.

Un mobile antico o una riedizione di alta fattura, infatti, interpretano, per definizione, scelte ecologiche intrinseche.

L'impegno di Righi Srl, tuttavia, va oltre il prodotto: tutta l'attività, dagli ampi spazi espositivi ai reparti dedicati al restauro, è condotta al 100% attraverso l'energia solare.

«Scegliere un mobile antico o di alta qualità artigianale è la prima forma di rispetto per l'ambiente, in contrasto con la cultura dell'usa-e-getta» - afferma la Direzione. «Ma abbiamo voluto fare di più. Siamo orgogliosi di annunciare che Righi Srl è un'azienda totalmente alimentata a energia solare. Ogni fase del restauro e della produzione nel nostro stabilimento avviene grazie a fonti rinnovabili. Chi acquista da noi porta a casa un pezzo di storia a impatto zero.»

Questa è una scelta strategica di indipendenza energetica che garantisce al cliente non solo un prodotto di pregio, ma un acquisto etico e a impatto zero sull'ambiente.

L'alta qualità è accessibile

La competenza maturata nei numerosi anni di attività si traduce in una selezione rigorosa di pezzi unici e arredi realizzati con legni pregiati, che regalano carattere e raffinatezza a qualsiasi ambiente contemporaneo.

Per avvicinare il grande pubblico alla qualità autentica dei materiali naturali e del design storico, l'azienda Righi Srl annuncia l'avvio di una vendita straordinaria presso la sede di Muros.

Questa si propone come un'iniziativa commerciale che prevede condizioni irripetibili, con riduzioni fino al 50% su una vasta selezione di antiquariato e riedizioni. Un'opportunità, pertanto, concreta per arredare la propria casa, donando una atmosfera calda e uno stile unico, mescolando il gusto estetico antico al moderno, il valore storico alla responsabilità ecologica.

Info utili

Lo Showroom (visitabile su prenotazione) dell'azienda Righi Srl si trova a Muros (SS), a pochi minuti da Sassari. In anteprima si può visionare parte della collezione su sito web: www.antichitarighi.it

