Lo scorso venerdì 28 novembre si è svolto l’evento benefico organizzato da Nieddittas e Casa Clàt: “Un aperitivo che fa bene”.

L’obiettivo dell'appuntamento è stato quello di raccogliere fondi a favore delle associazioni provinciali di Cagliari e Oristano della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La serata, ospitata nei suggestivi spazi di Casa Clàt, a Cagliari, ha richiamato l’attenzione di un pubblico numeroso, variegato e sensibile verso il tema della prevenzione.

Un momento conviviale si è subito trasformato in un’occasione concreta di solidarietà. In effetti, oltre alla quota del ricavato, destinata alle associazioni, sia Nieddittas che Casa Clàt hanno scelto di effettuare una donazione diretta, contribuendo a elevare l’impatto dell’iniziativa.

«Il sostegno è rivolto, in particolare, al progetto sperimentale avviato a giugno di questo 2025 dalla LILT di Oristano.» - spiega Eralda Licheri, Presidente dell'associazione LILT di Oristano. «Questo virtuoso progetto consente alle donne, in condizioni economiche di fragilità, tra i 45 e i 49 anni di accedere, in maniera gratuita, ai servizi di ecografia mammaria e mammografia, perché questa fascia d’età, attualmente, non rientra nei programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale» - specifica il Presidente Licheri.

Il successo del progetto e la volontà di estenderlo anche alle donne dai 40 ai 45 anni hanno spinto la LILT a coinvolgere le realtà del territorio, in un percorso di collaborazione e supporto condiviso.

Ecco che Nieddittas e Casa Clàt hanno aderito con convinzione, riconoscendo il valore sociale dell’iniziativa e il suo impatto diretto sulle comunità locali. «Nieddittas conta una presenza significativa di donne all’interno del proprio organico. Ogni giorno proprio queste donne contribuiscono con passione e competenza alla crescita di questa grande realtà. È pensando a loro, e a tutte coloro che fanno parte della comunità intorno a noi, che abbiamo scelto di sostenere con convinzione un progetto così importante. Perché la prevenzione è un atto d'amore verso sé stesse e verso chi ci sta accanto» - commentano da Nieddittas.

Carlo Cabula, ex chirurgo senologo dell'ospedale oncologico di Cagliari e Presidente della Lega tumori di Cagliari, racconta che: «oggi in Sardegna solo il 40% delle donne risponde all'invito a fare la mammografia, anche a causa delle difficoltà economiche e logistiche. Il nostro obiettivo è accrescere la cultura intorno al tema della prevenzione, perché la mammografia fatta nei tempi giusti consente di individuare eventuali rischi o tumori nelle prime fasi così da fare interventi molto più limitati e, soprattutto, registrare altissime probabilità di guarigione delle pazienti».

La collaborazione nata tra Nieddittas, Casa Clàt e la LILT rappresenta un esempio di come il tessuto produttivo e quello sociale si possono unire per generare valore sul territorio, promuovendo la cultura della prevenzione e un’attenzione concreta al benessere delle persone.

