Il CMB Porto Torres approfitta del rinvio della partita della capolista CUS Cagliari, vince contro l’Atletico Cagliari e riduce il margine dalla vetta del torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

L’inseguitrice. Al momento si riduce a 2 punti il vantaggio della compagine universitaria (CUS a quota 18, CMB a 16), ma con una gara in meno. Il CMB Porto Torres supera l’Atletico Cagliari per 93-58, portando a casa l’ottavo successo stagionale. Nei primi due quarti la sfida è molto equilibrata, con la formazione cagliaritana avanti (15-17 al 10’ e 31-32 al 20’). Dopo l’intervallo la compagine turritana rientra con un approccio diverso e allunga con decisione nel corso del terzo quarto (68-42 al 30’ grazie al parziale di 37-10). Negli ultimi 10’ prosegue la progressione dei padroni di casa, fino al +35 finale. Da segnalare la prestazione di Sahud, nelle fila del CMB Porto Torres, autore di 42 punti.

Le terze. Colpi esterni per Genneruxi Cagliari ed Elmas. I primi espugnano l’ostico campo del San Sperate per 58-65. Cagliaritani avanti sin dal primo quarto, chiuso sul +7 (16-23 al 10’). Prima dell’intervallo il quintetto allenato da Gianluca Susini allunga il suo margine fino al +10 dell’intervallo (25-35 al 20’). Al rientro dal riposo lungo il divario rimane praticamente invariato (40-48 al 30’), fino al +7 finale. Tra i padroni di casa, da segnalare i 18 punti segnati da Soddu. Elmas, invece, vince a Mogoro per 67-74. Dopo l’equilibrio iniziale (19-19 al 10’), gli ospiti si portano avanti nel corso del secondo quarto (38-42 al 20’). Nella ripresa la compagine allenata da Giancarlo Bogo continua a tenere la testa del punteggio (58-61 al 30’), fino al +7 del 40’. Ai mogoresi non bastano i 26 punti di Piras per portare a casa il successo.

Le altre. Vincono Cus Sassari e Ferrini Quartu. Per entrambi successi importanti in chiave classifica. Il CUS Sassari si impone contro Sinnai (al quale non bastano i 17 punti di Carrucciu) per 79-68 e raggiunge una posizione di centro classifica. La Ferrini, invece, espugna il campo della Santa Croce Olbia per 86-91. Con questo successo i quartesi lasciano in ultima posizione proprio la compagine olbiese e il Mogoro. Rinviate, infine, Astro-Sap Alghero e Assemini-CUS Cagliari.

