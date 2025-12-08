Divisione Regionale 1, larga vittoria del CMB Porto Torres contro l'Atletico CagliariSi riduce così a 2 punti il vantaggio del CUS Cagliari, ma con una gara in meno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il CMB Porto Torres approfitta del rinvio della partita della capolista CUS Cagliari, vince contro l’Atletico Cagliari e riduce il margine dalla vetta del torneo di Divisione Regionale 1 di basket.
L’inseguitrice. Al momento si riduce a 2 punti il vantaggio della compagine universitaria (CUS a quota 18, CMB a 16), ma con una gara in meno. Il CMB Porto Torres supera l’Atletico Cagliari per 93-58, portando a casa l’ottavo successo stagionale. Nei primi due quarti la sfida è molto equilibrata, con la formazione cagliaritana avanti (15-17 al 10’ e 31-32 al 20’). Dopo l’intervallo la compagine turritana rientra con un approccio diverso e allunga con decisione nel corso del terzo quarto (68-42 al 30’ grazie al parziale di 37-10). Negli ultimi 10’ prosegue la progressione dei padroni di casa, fino al +35 finale. Da segnalare la prestazione di Sahud, nelle fila del CMB Porto Torres, autore di 42 punti.
Le terze. Colpi esterni per Genneruxi Cagliari ed Elmas. I primi espugnano l’ostico campo del San Sperate per 58-65. Cagliaritani avanti sin dal primo quarto, chiuso sul +7 (16-23 al 10’). Prima dell’intervallo il quintetto allenato da Gianluca Susini allunga il suo margine fino al +10 dell’intervallo (25-35 al 20’). Al rientro dal riposo lungo il divario rimane praticamente invariato (40-48 al 30’), fino al +7 finale. Tra i padroni di casa, da segnalare i 18 punti segnati da Soddu. Elmas, invece, vince a Mogoro per 67-74. Dopo l’equilibrio iniziale (19-19 al 10’), gli ospiti si portano avanti nel corso del secondo quarto (38-42 al 20’). Nella ripresa la compagine allenata da Giancarlo Bogo continua a tenere la testa del punteggio (58-61 al 30’), fino al +7 del 40’. Ai mogoresi non bastano i 26 punti di Piras per portare a casa il successo.
Le altre. Vincono Cus Sassari e Ferrini Quartu. Per entrambi successi importanti in chiave classifica. Il CUS Sassari si impone contro Sinnai (al quale non bastano i 17 punti di Carrucciu) per 79-68 e raggiunge una posizione di centro classifica. La Ferrini, invece, espugna il campo della Santa Croce Olbia per 86-91. Con questo successo i quartesi lasciano in ultima posizione proprio la compagine olbiese e il Mogoro. Rinviate, infine, Astro-Sap Alghero e Assemini-CUS Cagliari.