L’autenticità

Antica Cagliari, negli anni, ha saputo diversificare la sua offerta per intercettare nuovi segmenti di clientela mantenendo elevato i valori della qualità e il valore della sua reputazione. Un progetto fondato sul rispetto e l’amore per le ricette della cultura sarda e mediterranea: un connubio che unisce la tradizione al presente, senza mai perdere di vista le proprie radici. Oggi, Antica Cagliari è una realtà in espansione, con un team che varia tra i 75 e i 100 collaboratori, a seconda della stagionalità. Un’esperienza culinaria unica da vivere in tre diverse location, ognuna con la propria identità e atmosfera: Il Ristorante e il Bistrot in Via Sardegna e nello scenario fascinoso del Poetto con Antica Cagliari Lungomare Terrazza.

3 location fascinose

Antica Cagliari Ristorante apre le sue porte nel 2010, con l’ambizione di dar vita a una realtà identitaria capace di raccontare la cucina genuina e verace della Sardegna. Trovano spazio piatti della tradizione sarda, preparati con cura e attenzione, seguendo ricette autentiche e valorizzando ingredienti locali di alta qualità. Una cucina che profuma di storia e territorio, reinterpretata con rispetto e passione. Nel cuore del quartiere storico della Marina, il ristorante è collocato in un affascinante palazzo di fine Ottocento, dove un’atmosfera elegante e accogliente richiama il calore delle antiche case sarde, tra mura in pietra viva e arredi in legno.

Il Bistrot propone i piatti della tradizione sarda rivisitati, con un tocco di raffinatezza., viene inaugurato nel 2018, per esaltare i piatti della terra, attraverso una reinterpretazione delle ricette tradizionali. Un ambiente più moderno, adatto per pranzi veloci o una cena con vista sulle rovine della Chiesa di S.Lucia, con un menu che propone versioni contemporanee dei classici sardi. Nel 2020 davanti alla suggestiva Sella del Diavolo nasce Antica Cagliari Lungomare Terrazza, il più grande di tutti. Circondato da luminose vetrate e arredato con cura e gusto, il Lungomare costeggia la passeggiata pedonale e ciclabile del Poetto, con un grande spazio interno e uno esterno.

La splendida vista sul Golfo degli Angeli regala un’atmosfera unica alla location. Qui, si offre un’esperienza gastronomica dove i sapori del mare primeggiano in un viaggio nella Sardegna verace e, anche, nel mondo della pizza. Lo scenario perfetto per eventi speciali: cene aziendali, feste di laurea, compleanni e ricorrenze private, accarezzati dalla brezza marina e accompagnati da un servizio attento e personalizzato.

La squadra

Il team di Antica Cagliari è formato, costantemente, sia dal punto di vista professionale che personale, così da garantire alla clientela un’esperienza che va oltre il semplice servizio di ristorazione. Il focus primario è sempre stato l’attenzione al cliente: non solo piatti deliziosi, ma un ambiente creato affinché ogni servizio possa essere arricchito da un momento straordinario, da ricordare. Ecco che, sia un’occasione speciale o un appuntamento ordinario, la soddisfazione del cliente resta la guida. Ogni dettaglio è curato con attenzione per garantire l’eccellenza e la massima soddisfazione culinaria e di accoglienza.

Ciò che accomuna tutte le location di Antica Cagliari è la cura precisa per la qualità delle materie prime selezionate e l’attenzione al cliente. I prodotti utilizzati garantiscono freschezza e autenticità in ogni piatto che racconta la storia del territorio e della tradizione dell’isola sarda. L’atmosfera in ciascuna delle location riflette, in maniera perfetta, la filosofia di Antica Cagliari: uno spazio che profumi di accoglienza e familiarità ma, al contempo, che rispecchi eleganza e raffinatezza. Gli ambienti sono riconoscibili perché arredati con gusto grazie a una miscela di elementi della tradizione sarda con tocchi di design contemporaneo. A conferma dell’eccellenza raggiunta, nel 2025 Antica Cagliari ha ottenuto una prestigiosa menzione nella Guida del Gambero Rosso: un riconoscimento che premia la costanza, la qualità e la dedizione di un progetto che, da oltre quindici anni, valorizza la cultura gastronomica della Sardegna. Antica Cagliari rappresenta un viaggio attraverso i sapori più genuini dell’isola, declinati in differenti esperienze uniche e complementari.

Che si cerchi un pranzo veloce o una cena conviviale, una location romantica o un ambiente informale: Antica Cagliari regala la risposta giusta per ogni esigenza, sempre nel segno della tradizione e della qualità.

Informazione promozionale a cura di Antica Cagliari

© Riproduzione riservata