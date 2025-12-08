Violento terremoto in Giappone: allarme tsunamiScossa di magnitudo 7,6 nel nord del Paese
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 è stata registrata nel nord del Giappone.
È stato diramato l’allarme tsunami per la prefettura di Aomori: «Chi si trova in prossimità di zone costiere, fiumi o laghi», è l’avviso alla popolazione, «dovrebbe evacuare immediatamente verso zone più elevate».
Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell'arcipelago, interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa ad evacuare nonostante l'orario notturno e le temperature minime intorno allo zero.
A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull'intero versante nord-orientale, mentre al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa.
La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori.
(Unioneonline)