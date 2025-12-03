L'impresa SANSERVICE offre alla sua clientela servizi affidabili e professionali per interventi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

L'esperienza e la precisione del gruppo SANSERVICE consentono di confezionare soluzioni mirate e personalizzate per ogni richiesta, con interventi su qualsiasi tipologia di spazio: ambienti civili, commerciali e industriali.

Tra i punti di forza dell’azienda, aggiornamento costante, professionalità e prontezza di intervento anche in caso di urgenze. Sanservice impiega prodotti e macchinari certificati e personale qualificato, per garantire risultati efficaci e duraturi nel tempo, anche con la ripetizione del trattamento in base alle esigenze specifiche di ogni singolo caso.

Puntualità, serietà e rapidità di intervento sono garantiti. A conclusione del servizio è previsto il rilascio di una certificazione di regolarità.

Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, per verificare entità e specificità della richiesta, contattare:

Cellulare: 388.7529388

Mail: sanserviceinfo@gmail.com

