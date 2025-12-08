Presentato, a Simala, il cartellone di eventi intitolato “Natale a Simala”. Un programma di iniziative organizzato dall’area Sociale e Sport, Cultura e Spettacolo del Comune, in collaborazione con le associazioni locali. Il prossimo appuntamento è per venerdì 12 dicembre, nell’ex Montegranatico, alle 15.30, con il laboratorio per grandi e piccoli, curato da “Maestrodascia” Federico Coni, dal titolo “Da Sa cascita de is arrefidus ai personaggi di Natale”. Programma che prevede nelle prossime settimane attività per tutte le età, tra momenti conviviali, laboratori, musica e spettacoli, e che proseguirà fino al 24 gennaio, data in cui avverrà l’inaugurazione del progetto sperimentale “Verso il Centro di Aggregazione”. “Presentiamo alla cittadinanza - commenta il sindaco Gianmarco Atzei - un programma natalizio che cerca di abbracciare tutte le fasce di età. Un calendario di eventi quest’anno particolarmente speciale, che si conclude con l’inaugurazione del progetto che porterà alla nascita, il 24 Gennaio, del centro di aggregazione, chiesto a gran voce dalla cittadinanza. Un luogo in cui gli utenti , non solo Simalesi, potranno ritrovarsi e fare aggregazione, in un ambiente sicuro e sano. Una misura concreta contro l’isolamento sociale, a cui lavoriamo da oltre un anno”.

