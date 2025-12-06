Ristorante Craf da Banana. A Oristano si ritrovano i sapori della tradizione più autenticaOgni piatto racconta una ricetta che profuma di terra sarda
La tavola del Craf da Banana accoglie la ricchezza di materie prime e ogni piatto narra una storia fatta di radici, territorio e innovazione.
Il Ristorante
Le redini del Craf da Banana sono ora nelle mani di Alberto e Mattia che hanno raccolto l'eredità, di impegno e cura, del loro padre Salvatore Pippia. Con attenzione per le radici profonde, i due fratelli, oggi, guardano al futuro, portando la cucina del Craf da Banana e il servizio a un livello sempre più alto.
Nulla è lasciato disatteso, la professionalità, la formazione e la sperimentazione sono costanti che guidano il lavoro di un team giovane e competente, in onore dei principi fondanti di famiglia.
Mattia, oggi è Chef e Sommelier del ristorante, un vero maestro dell’arte gastronomica: i suoi piatti sposano tradizione e innovazione, nel massimo rispetto per le materie prime, genuine. La passione per il buon cibo e l'esperienza nel mondo del vino, sono le carti vincenti dello Chef Mattia che, con maestria, abbina ogni piatto alle migliori etichette, esaltandone i sapori.
Le sue competenze sono richieste oltre le mura del Craf da Banana per eventi che puntano a una connessione tra cibo e territorio.
Alberto è il Maître di Sala, con oltre 15 anni di esperienza. Grazie all'attenzione per i dettagli e alla sua capacità di mettere a proprio agio ogni ospite, garantisce un servizio elegante, senza risparmiare ai commensali indicazioni turistiche, suggerimenti a coloro che ne fanno richiesta e, ovviamente, un ottimo brindisi di chiusura, per un arrivederci.
I servizi
Il passato e il futuro si incontrano al Ristorante Craf da Banana: qui, i progetti si sviluppano a favore di un percorso di evoluzione in cui ogni sperimentazione è un assaggio di autenticità.
Così, si creano menu, ricercati e costruiti sulle migliori materie prime, prevalentemente di carne, secondo le stagioni e con ingredienti, esclusivamente, provenienti dal Montiferru.
Sotto la Direzione di Alberto e Mattia, sono nati importanti servizi.
Il Craf Banqueting, incentrato sull’organizzazione di eventi e cerimonie, per il quale la conoscenza gastronomica incontra l’eleganza e la precisione nei dettagli.
Che si tratti di una cena aziendale, un'occasione speciale o una collaborazione, tutto viene organizzato per garantire
il successo del momento unico.
Il Ristorante Craf da Banana propone: menù personalizzati, con ingredienti di alta qualità; abbinamenti perfetti di vini che impreziosiscono ogni portata; e, ancora, l'allestimento della tavola per una presentazione che renda l'evento impeccabile.
Un altro progetto è il Banana Natural, con un focus sulla linea esclusiva di prodotti nata dalla collaborazione con i produttori locali. Lo spirito dell'idea vuole offrire ai commensali un frammento di terra sarda, da portare in ogni casa che ami il buon cibo e il buon vino. Tra le eccellenze che raccontano la Sardegna e la filosofia del Craf si propongono: olio extravergine d’oliva Multicultural, vini sardi selezionati, miele, tartufo e le tradizionali Lorighittas.
Altro servizio imperdibile, soprattutto durante il periodo natalizio, è, quindi, la composizione dei cesti adatti a ogni occasione da celebrare: l'opportunità di regalare i sapori dell'isola con composizioni in cui assemblare i prodotti tipici della filiera corta della Sardegna. Un modo semplice e genuino per condividere il racconto del gusto della nostra terra con chi si ama.
Il gusto del Craf da Banana
La missione perseguita da sempre dal Ristorante Craf da Banana è la valorizzazione e la promozione dei prodotti locali e dei sapori che affermano il territorio. Il locale accoglie coloro che amano conoscere una cucina autentica, sempre fedele alle ricette originali con portate preparate da mani sapienti.
Il Ristornate Craf è sinonimo di stagionalità, del buon mangiare e del buon bere. Immancabile digestivo fuori conto, il Bananino, è la firma di un pasto da portare via con sé.
Il Ristorante è apprezzato in tutta l'isola per la sua tipicità e originalità, anche da molti personaggi famosi in vista a Oristano e la stessa Regione Sardegna ne ha riconosciuto l'autenticità gastronomica.
Qui, il Montiferru, il mare e le lagune di Oristano e di Cabras, siedono allo stesso tavolo, nella preziosa generosità di una storia di famiglia.
Informazione promozionale a cura di Ristorante Craf da Banana