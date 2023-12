La Radiologia Interventistica permette il trattamento dei tumori maligni sia a scopo curativo che palliativo, con miglioramento della qualità della vita per il paziente. Queste tecniche sono per lo più mini-invasive, necessitano di ricovero breve (solitamente da 1 a 3 giorni), sono ben tollerate e permettono di raggiungere ottimi risultati con minor disagio per i pazienti rispetto alle terapie convenzionali.

L’utilizzo della crioterapia o crioablazione in campo oncologico si basa sul principio che il congelamento dei tessuti a temperature inferiori a -20° C seguito da lento scongelamento, causa uno shock termico con conseguente morte delle cellule tumorali. La tecnica sempre più spesso viene impiegata in radiologia interventistica come procedura loco-regionale di trattamento dei tumori primitivi e secondari nei differenti distretti corporei (polmone, fegato, rene, mammella e ossa). Rispetto alle terapie chirurgiche classiche la crioablazione ha il vantaggio di essere minimamente invasiva, ben tollerata, con tasso minimo di complicanze e rapido recupero. Il paziente in breve tempo può tornare al proprio domicilio e riprendere la abituale attività lavorativa. Le moderne tecniche di imaging (PET-FDG, TC, RM, US ecc.) consentono di diagnosticare il tumore e seguirne l’evoluzione dopo il trattamento di crioablazione. L’imaging inoltre è indispensabile ausilio durante l’attraversamento dei tessuti molli mediante l’uso di aghi e cannule per il raggiungimento del tumore.

Il Dott. Claudio Pusceddu si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Cagliari, e successivamente si è specializzato in Radiologia Diagnostica e Scienza delle Immagini ed in Oncologia Medica presso l'Università degli Studi di Cagliari. Durante la sua esperienza professionale ha svolto attività come radiologo diagnosta e interventista presso l’ospedale Oncologico “A. Businco” di Cagliari nella SSD Radiologia Oncologica ed Interventistica che ha diretto negli ultimi 5 anni. Attualmente il Dott. Claudio Pusceddu esercita la sua professione come Consultant presso Il Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica del Mater Olbia Hospital; e il ruolo di Proctor Internazionale presso l’Hospital del Mar (Barcellona – Spagna) Universitat Pompeu Fabra.

