Omicidio nella notte a Buddusò, nella sede dell’associazione del 118 Intervol.

Marco Pusceddu, 51 anni, soccorritore del 118 originario di Portoscuso e residente a Cagliari, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da una persona che era entrata chiedendo di lui e che dopo aver fatto fuoco si è data alla fuga.

Inutili i tentativi di rianimare il 51enne. Sull'episodio, avvenuto intorno alle 23, stanno indagando per omicidio volontario i carabinieri del nucleo di Ozieri e del comando provinciale di Sassari. La titolare del fascicolo è la pm Elisa Succu.

