Un'estate tra cultura e meraviglia nel cuore dell’isola. La suggestiva cornice del sito Unesco di Su Nuraxi ospita tre serate-evento che uniscono la grande musica al patrimonio archeologico della Sardegna. Il 18 e 25 luglio e il 1° agosto andrà in scena la prima edizione del Barumini Music & Heritage Festival, nuova rassegna internazionale firmata dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura con il contributo della Direzione Regionale Musei Sardegna, il coordinamento dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e in collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Un progetto che sotto l’imponente figura del sito Unesco di Su Nuraxi di Barumini, unisce istituzioni, artisti e territorio per raccontare il territorio in una luce nuova, in equilibrio tra passato e presente all’insegna dell’arte a 360°.

Il progetto fa dialogare le arti con l’eredità millenaria di uno dei luoghi simbolo della Sardegna, puntando su una proposta di qualità, rivolta tanto ai turisti quanto al pubblico locale.

“Gli eventi estivi di spettacolo ai piedi del sito Unesco, Su Nuraxi, rappresentano un’opportunità straordinaria per valorizzare ancora di più il nostro patrimonio storico e culturale – dice Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura – non solo archeologia quindi, ma un’offerta integrata e di qualità che consente di vivere Barumini in maniera completa. Sono momenti che aiutano a veicolare un’immagine moderna e dinamica della nostra comunità e dei suoi siti di eccellenza”.

Sullo stesso tono Valentina Uras, direttrice della Direzione Regionale Musei Sardegna: “Godere della bellezza della maestosa reggia di Barumini, mentre questa fa da meraviglioso sfondo alle pregevoli performance teatrali e musicali, consentirà una sinestesia che accrescerà l'esperienza stessa di questo gioiello del nostro patrimonio archeologico”.

Il cartellone: tre serate tra grandi nomi e musica di qualità

Venerdì 18 luglio apre il festival Alessio Boni – premiato con il Nastro d’argento – con il recital “La Traviata sono io”, ispirato al carteggio tra Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi. Accanto a lui il Duo Miroirs (Antonello D’Onofrio e Claudio Soviero). La regia è di Filippo Arriva, mentre la direzione artistica è affidata al Maestro Mauro Meli.

Venerdì 25 luglio riflettori su Anna Tifu, una delle violiniste più apprezzate nel panorama internazionale, accompagnata al pianoforte da Romeo Scaccia. Il programma spazierà dai tanghi di Piazzolla alle musiche dell’indimenticato Ezio Bosso, in un tributo personale e intenso: “Avere avuto il privilegio di conoscere Ezio è stata una delle cose più belle che mi siano capitate”, racconta l’artista.

Venerdì 1° agosto il gran finale è affidato al Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretto dal Maestro Giovanni Andreoli, con il concerto “Da Vienna a Broadway”, che attraversa le atmosfere eleganti della Vienna imperiale fino ai classici del musical americano. Un viaggio musicale che unisce mondi lontani ma affini, tra lirica e cinema, tra tradizione ed emozione.

