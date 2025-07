Si rinnova l’accordo che unisce cultura, mobilità e promozione del territorio. Anche per l’estate 2025 torna il Barumini Link, il servizio di trasporto intermodale che consente di raggiungere con ancora più facilità il sito Unesco di Su Nuraxi, la storica Casa Zapata e le mostre del Centro Giovanni Lilliu, collegando le bellezze archeologiche di Barumini con le principali stazioni ferroviarie della Sardegna. Frutto della sinergia tra Fondazione Barumini Sistema Cultura, Direzione Regionale Musei Sardegna e Trenitalia, il servizio rappresenta un modello virtuoso di collaborazione interistituzionale pensato per agevolare i flussi turistici e culturali verso un territorio che ha ancora molto da raccontare – e che merita infrastrutture adeguate per poterlo fare al meglio.

"Il Barumini Link è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni a tutti i livelli – sottolinea Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura – che consente anche ai piccoli centri di restare collegati al mondo. Barumini è ormai un punto di riferimento per l’archeologia e il turismo culturale in Sardegna e oltre, ma sconta ancora criticità nei collegamenti. Per questo crediamo in iniziative che facilitino l’accessibilità, affinché questo territorio possa esprimere appieno le sue potenzialità. Ecco perché servizi come questo vanno sostenuti e auspicabilmente estesi anche ai periodi di media e bassa stagione".

L’obiettivo è chiaro: semplificare l’accesso ai luoghi della cultura, creando un ponte tra le aree interne e le grandi città grazie a collegamenti snelli e integrati, capaci di stimolare il turismo sostenibile e valorizzare un patrimonio unico al mondo come quello del complesso nuragico di Su Nuraxi di Barumini.

“Il miglioramento dei livelli di accessibilità di un sito culturale è un percorso che parte dall'incremento della raggiungibilità dei luoghi con varie modalità di trasporto – evidenzia Valentina Uras, direttrice della Direzione Regionale Musei Sardegna – per questo salutiamo con grande favore il ripetersi, per il secondo anno consecutivo, dell'iniziativa del Barumini Link, portata avanti in modo strategico dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e da Trenitalia. Si tratta di un progetto che punta a facilitare la conoscenza di Su Nuraxi, patrimonio culturale della Sardegna e dell’umanità”.

Soddisfazione anche per Trenitalia. "Siamo lieti di riconfermare anche quest’anno il collegamento treno+bus per l’importante sito archeologico, patrimonio Unesco, di Barumini – dice il direttore Trenitalia Regionale Sardegna Vincenzo Pullara - il Regionale di Trenitalia conferma il suo impegno nel valorizzare il territorio, offrendo la possibilità ai residenti e ai turisti di raggiungere il sito archeologico con un viaggio in bus di circa 40 minuti dalla stazione di San Gavino”.

COME FUNZIONA IL BARUMINI LINK

Attivo dal 1° luglio al 30 settembre, il servizio Barumini Link offre una combinazione treno+bus che collega la stazione ferroviaria di San Gavino Monreale con il sito di Su Nuraxi. I collegamenti previsti sono:

- 4 corse giornaliere nei giorni feriali

- 2 corse giornaliere nei giorni festivi. Il tragitto in bus ha una durata di circa 40 minuti, senza fermate intermedie, per garantire un trasferimento rapido e diretto al cuore archeologico di Barumini.

Il biglietto combinato treno+bus può essere acquistato in un’unica soluzione selezionando “Barumini” come stazione di arrivo o partenza su tutti i canali di vendita Trenitalia (sito, App, biglietterie, self-service, agenzie abilitate e tabaccherie convenzionate Puntolis e Mooney). Il supplemento per il bus è di 3 euro, da aggiungere al costo del biglietto ferroviario. È importante ricordare che il biglietto per il servizio bus non è acquistabile separatamente: è disponibile solo in abbinamento al titolo di viaggio Trenitalia.

