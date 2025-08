L’energia leggendaria degli Earth Wind & Fire Experience arriva in Sardegna ad agosto per tre imperdibili:

11 agosto alla Fiera di Cagliari ,

alla , 13 agosto a Lo Quarter di Alghero ,

a , 14 agosto al Parco dei Suoni di Riola Sardo, una delle location più suggestive dell’Isola.

Diretta dal celebre chitarrista e produttore Al McKay – membro storico degli Earth, Wind & Fire e vincitore di sei Grammy Awards – la formazione riporterà sui palchi alcuni dei più grandi successi che hanno fatto la storia della black music, tra funk, R&B e soul.

Un’icona planetaria, tra numeri da record e successi senza tempo

Gli Earth, Wind & Fire sono una delle band più iconiche di tutti i tempi, entrati nella leggenda con oltre 90 milioni di dischi venduti e un repertorio che include hit indimenticabili come “September”, “Let’s Groove” e “Boogie Wonderland”.

Un successo che non conosce tempo: il loro canale YouTube conta oltre 2 miliardi di visualizzazioni e su Spotify superano i 2 miliardi di stream, confermandosi una delle best-selling band della storia e ancora oggi amatissima da diverse generazioni.

Tre serate da non perdere tra groove ed energia dal vivo

Si parte l’11 agosto da Cagliari, per proseguire il 13 ad Alghero e chiudere il 14 agosto a Riola Sardo. Tre serate all’insegna dell’energia pura e del sound travolgente di una formazione all-stars composta da 13 musicisti di fama internazionale, tra cui membri della storica sezione fiati Phoenix Horns, ex componenti dei Tower of Power e dei Doobie Brothers, e la voce potente e carismatica di Tim Owens.

Una sezione fiati esplosiva, tre coriste di talento e un groove inconfondibile rendono ogni concerto un’autentica festa collettiva. A differenza di molte produzioni contemporanee che si affidano a basi preregistrate, la Earth Wind & Fire Experience si esibisce completamente dal vivo, restituendo al pubblico l’emozione e l’autenticità che hanno reso questa band una leggenda globale.

Cagliari dal Vivo: 100 biglietti nascosti nei quartieri

In occasione della data dell’11 agosto alla Fiera di Cagliari, grazie al sostegno del Comune di Cagliari e del progetto “Cagliari dal Vivo”, Jazz in Sardegna – organizzatrice del tour insieme a Sardegna Concerti – ha promosso un’iniziativa speciale per favorire la partecipazione anche dei residenti dei quartieri più periferici, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

100 biglietti omaggio sono stati “nascosti” in punti strategici della città. Per trovarli basta seguire gli indizi pubblicati sui social di @jazzinsardegna (Instagram e Facebook) e partecipare a una vera e propria caccia al tesoro digitale.

Chi trova un biglietto ma può permettersi di acquistarlo, è invitato a donarlo a chi non avrebbe la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza. Un gesto simbolico per rendere la cultura più accessibile e costruire una comunità inclusiva intorno alla musica dal vivo.

Info biglietti

