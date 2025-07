Sarà una serata di grande musica quella in programma venerdì 1 agosto alle ore 21, quando l’incantevole scenario del nuraghe UNESCO Su Nuraxi di Barumini ospiterà il Coro del Teatro Lirico di Cagliari diretto dal Maestro Giovanni Andreoli. Il concerto, dal titolo evocativo “Da Vienna a Broadway”, rappresenta il terzo appuntamento del Barumini Music & Heritage Festival, la rassegna che unisce musica, cultura e il patrimonio millenario dell’Isola.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro che partirà dalle eleganti atmosfere dell’Austria della Belle Époque, tra armonie viennesi e melodie raffinate, per arrivare ai ritmi coinvolgenti delle colonne sonore dei più celebri film americani di tutti i tempi. Un programma che saprà incantare sia gli amanti della musica classica che chi desidera vivere un’esperienza suggestiva in un luogo unico.

Il Maestro Giovanni Andreoli e un Coro di eccellenza. Alla guida del Coro del Lirico di Cagliari ci sarà il Maestro Giovanni Andreoli, musicista tra i più apprezzati nel panorama internazionale. La sua carriera lo ha visto ricoprire prestigiosi incarichi: Maestro del Coro alla Fenice di Venezia, direttore artistico del Teatro Grande di Brescia (1994-2005), Maestro del Coro al Teatro Carlo Felice di Genova (2001-2004), Maestro del Coro alla Fondazione Arena di Verona (2010-2011) e Maestro Titular del Coro al Teatro São Carlos di Lisbona fino al 2020.

Un festival che unisce cultura, istituzioni e territorio. Il concerto è parte del Barumini Music & Heritage Festival, organizzato dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con il contributo della Direzione Regionale Musei Sardegna e la collaborazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio e raccontarlo attraverso l’arte, creando un ponte tra passato e presente. Gli appuntamenti diventano così occasioni per mettere in dialogo istituzioni, artisti e talenti di ogni disciplina, puntando su proposte di grande qualità che parlano tanto ai turisti quanto al pubblico locale.

Un’esperienza tra arte e storia. Partecipare al festival significa vivere un’esperienza che va oltre la musica. Il complesso nuragico di Su Nuraxi, patrimonio mondiale UNESCO, rappresenta uno dei simboli più riconosciuti della civiltà nuragica e della storia millenaria della Sardegna. Ascoltare le note del Coro del Lirico mentre il sole tramonta sulle pietre antiche del sito sarà un’emozione difficile da dimenticare.

Biglietti e informazioni

I biglietti (posto unico € 10,00) saranno acquistabili in prevendita al seguente link DA VIENNA A BROADWAY o presso la biglietteria di Su Nuraxi di Barumini a partire dalle ore 19:00 il giorno stesso dell’evento.

