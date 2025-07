Parte venerdì il viaggio a Barumini tra musica, parole e storie. Sarà una serata di grande teatro e suggestione quella che aprirà ufficialmente la rassegna “Barumini Music & Heritage”, il cartellone estivo che animerà il cuore della Marmilla con arte e cultura.

Il 18 luglio, dalle ore 21.00, il palcoscenico a Su Nuraxi accoglierà Alessio Boni, attore tra i più apprezzati del panorama italiano e vincitore del Nastro d’argento come miglior interprete. Con lui sul palco, il raffinato duo pianistico “Miroirs”, formato da Antonello D’Onofrio e Claudio Soviero, per un recital che promette emozioni forti e atmosfere intense.

L’appuntamento è firmato dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con il contributo della Direzione Regionale Musei Sardegna e la collaborazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Un progetto che unisce istituzioni, cultura e territorio raccontandoli in una luce nuova, in equilibrio tra passato e presente, sempre all’insegna dell’arte.

Lo spettacolo in scena venerdì, firmato e diretto da Filippo Arriva, porta in scena il carteggio tra Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi, una corrispondenza privata che rivela non solo la profonda storia d’amore tra i due, ma anche i tormenti creativi e le passioni che portarono alla nascita di una delle opere liriche più celebri al mondo.

Attraverso le parole affidate alla voce intensa di Boni e le musiche eseguite dal vivo dai due pianisti, il pubblico sarà accompagnato in un racconto intimo e potente, capace di svelare emozioni, segreti e lati inediti del grande compositore. Un omaggio delicato e coinvolgente alla musica, all’arte e ai sentimenti, in una cornice d’eccezione.

Il coordinamento artistico dell’evento è affidato al Maestro Mauro Meli.

Info biglietti

I biglietti per lo spettacolo del 18 luglio sono acquistabili online su www.boxofficesardegna.it oppure direttamente in loco la sera dell’evento, a partire dalle ore 19.00.

