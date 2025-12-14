Un’amicizia nata sui banchi del liceo ha dato vita a una delle realtà più solide nel campo della salute: la Parafarmacia Sant’Ignazio. Infatti, Riccardo e Claudio, legati da una passione comune per la chimica e il benessere, hanno trasformato un sogno giovanile in un’impresa che oggi conta otto punti vendita sparsi tra la Sardegna e il Piemonte.

La storia

Tutto comincia nel 2009 con l’apertura del primo negozio all’interno del centro commerciale Corte del Sole a Sestu: un passo che ha segnato l’avvio di un percorso di crescita costante e di fiducia conquistata sul campo. In poco tempo, l’azienda si è espansa rapidamente, raggiungendo oggi: Assemini, Pirri, Cagliari, Alghero e, persino, Torino.

Il vero tesoro sono le persone: i farmacisti che sembrano amici di famiglia, erboriste con il pollice verde per i rimedi naturali, esperte di dermocosmesi che conoscono la pelle come un libro aperto, e magazzinieri che lavorano con ritmo, efficienza e rapidità nelle forniture.

La filosofia

La missione è semplice: far sentire bene chi si affida a loro. Questo traguardo si raggiunge: offrendo un catalogo vasto e selezionato con cura, che spazia dai farmaci da banco ai dispositivi medici, dai prodotti dermocosmetici agli articoli per la cura di neonati, anziani e animali domestici, fino ai presidi sanitari come carrozzine e deambulatori. Tutti i prodotti son sinonimo di qualità e sicurezza. Ciò che distingue Parafarmacia Sant’Ignazio è la capacità di unire competenza tecnica e passione per il benessere del cliente proponendo, non solo prodotti, ma, soprattutto, soluzioni e consigli su misura, perché la salute e la cura personale sono la priorità. Sant’Ignazio si distingue per la grande competenza e la passione che il team dedica a ogni consiglio e a ogni vendita.

Il segreto? Un ascolto attento delle esigenze dei clienti, promozioni mensili sempre aggiornate e giornate promozionali dedicate ai marchi di maggior successo, tra cui Aboca, Solgar, Dietmed, Bionike, Lierac, Filorga e molti altri.

Nel cuore di Parafarmacia Sant’Ignazio c’è l’impegno costante a instaurare un rapporto di fiducia e attenzione verso ogni cliente. Ascoltare le sue esigenze, comprenderle a fondo e accompagnarlo nella scelta del prodotto più adatto, per loro rappresentano non solo doveri professionali, ma una vera e propria vocazione. Ciò che li guida è il valore della cura: non solo dei prodotti che propongono ma, soprattutto, delle persone che li scelgono.

I prodotti

Punto di orgoglio assoluto è Decofarm, la linea di integratori esclusiva creata dai titolari e disponibile solo nei punti vendita di Parafarmacia Sant’Ignazio e sul sito decofarm.it. Questa gamma è studiata per rispondere a tutte le diverse esigenze di benessere, con formulazioni efficaci, innovative e altamente concentrate, frutto della loro esperienza e competenza nel settore.

Decofarm rappresenta l'attenzione dedicata dall'azienda a garantire prodotti di altissima qualità e disponibili, in esclusiva, da loro e pensati per chi desidera prendersi cura della propria salute scegliendo il meglio. L’azienda offre prodotti di qualità a prezzi competitivi, convinta che la salute non debba mai essere un lusso.

Parafarmacia Sant’Ignazio è, ancora oggi, un luogo di fiducia: dove ogni cliente è seguito con rispetto, professionalità e un sorriso.

Perché il loro motto “sentirsi bene” rappresenta molto più di una frase: è la promessa che fanno a chiunque varchi la loro porta.

Informazione promozionale a cura di Parafarmacia Sant’Ignazio

