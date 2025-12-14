Il limite di velocità fissato a 30 chilometri orari diventa attuazione di sicurezza stradale in viale Don Sturzo, a Tempio Pausania, dove si sono appena conclusi i lavori di rinnovo della pavimentazione stradale.

Una scelta chiara, quella dell’Amministrazione comunale, per ridurre i rischi, tutelare i pedoni e rendere la circolazione più ordinata.

A darne comunicazione è il sindaco Gianni Addis, che ha annunciato il completamento dell’intervento realizzato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e Viabilità, guidato da Francesco Quargnenti, in collaborazione con il Settore Tecnico comunale.

L’opera, del valore complessivo di 320 mila euro, afferma il sindaco, «ha permesso di risolvere criticità presenti da tempo su una delle principali arterie cittadine».

I lavori erano stati necessariamente rinviati per consentire, prima il collegamento delle nuove condotte idriche da parte di Abbanoa S.p.A., e successivamente la posa della fibra ottica, a cura di FiberCop. Solo al termine di questi interventi infrastrutturali la ditta incaricata è potuta intervenire con la sistemazione definitiva del manto stradale.

Il cantiere non è però del tutto chiuso. Tra circa due settimane, dopo il corretto assestamento del bitume, si procederà al tracciamento della segnaletica orizzontale e al posizionamento degli attraversamenti pedonali rialzati.

Anche in via Togliatti, interessata da lavori analoghi, afferma sempre il sindaco Addis, «è stato introdotto il limite dei 30 km/h, confermando una linea amministrativa orientata a una viabilità più sicura e sostenibile».

