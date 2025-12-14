Botta e risposta a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein.

Meloni ha parlato dal palco di Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia a Roma: «Questo è il luogo in cui tutte le idee hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo in cui Nietzsche e Marx si danno la mano. In cui il valore delle persone si misura sui contenuti. E chi scappa dimostra di non avere contenuti», ha detto la presidente del Consiglio, lanciando una frecciata alla leader dem, invitata alla kermesse di FdI, ma che ha deciso di non intervenire.

«Voglio ringraziare i tanti leader delle opposizioni che hanno partecipato, Conte, Bonelli, Renzi, Marattin Calenda, Magi e voglio ringraziare anche Elly Schlein che con il suo nannimorettiano "mi si nota di più se vengo o sto in disparte o se non vengo per niente” ha comunque fatto parlare di noi», ha aggiunto Meloni. E ancora: «La cosa divertente è che il presunto campo largo l'abbiamo riunito noi e quella che dovrebbe federarli è l'unica che non si è presentata».

Schlein invece, nel suo intervento all’assemblea del Pd, ha affermato: «Nel centrodestra ci sono divisioni enormi, continuano a litigare tra di loro tra ricatti e veti incrociati. Davanti a questa destra ossessionata dal potere che ha aumentato l'austerità e le disuguaglianze, l'unità ce la chiede la gente, non il medico».

«Arianna Meloni – ha detto anche Schlein – ieri ci ha svelato le priorità del governo per il 2026: premierato e riforma della legge elettorale. Scusate pensavamo lo fossero le bollette più care d'Europa, chi non arriva a fine mese, i 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe. Ma no, le priorità per le sorelle Meloni sono una riforma elettorale e una riforma che indebolisce i poteri del presidente della Repubblica: giù le mani dalle prerogative del presidente della Repubblica. Il governo deve risolvere i problemi degli italiani non i propri».

Quanto alle posizioni in politica estera del Governo, «non è facendo i vassalli che si difende l'interesse nazionale», ha attaccato la segretaria del Pd.

