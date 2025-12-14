Il team dei SuperAnimatori, guidato da Gianluca Romano che da oltre 18 anni crea gli eventi più amati dell’isola, quest'anno riaccende la magia natalizia. Sono in programma, un numero vasto di eventi gratuiti, spettacoli inediti e momenti dedicati a famiglie e bambini.

Dai maestosi Schiaccianoci alti tre metri che accoglieranno i visitatori, ai cannoni spara-neve che trasformeranno strade e piazze in piccoli paesaggi invernali, fino ai personaggi Disney e all’immancabile Grinch.

I SuperAnimatori aspettano, con trepidazione, il pubblico nei vari appuntamenti: alla importante Fiera Natale, 13, 14, 20 e 21 dicembre, tra supereroi acrobatici, Babbo Natale e le bolle di sapone di Irina.

La magia prosegue ai Mulini di Cagliari, il 13, 20 e 23 dicembre, tra spettacoli e uno speciale Stitch di Natale.

Il 21 dicembre saranno al Wonderland, per la grande festa con elfi, mascotte e Babbo Natale e il 23 dicembre al Good per l'incontro natalizio.

