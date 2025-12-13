La longevità? Non solo una questione anagrafica, bensì il risultato di un equilibrio costruito giorno dopo giorno attraverso corretti stili di vita. È questo il principio cardine dell’Open Day Longevità, la due giorni del Mater Olbia Hospital organizzata nel fine settimana e ispirata ai principi dei “Life’s Essential 8+”.

Realizzata in collaborazione con Francesco Landi, direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento Ortopediche e Reumatologiche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’iniziativa sarà riproposta nel mese di maggio all’interno del Villaggio della Salute, offrendo al pubblico un’ulteriore opportunità di accesso ai percorsi di prevenzione.

Con l’avvio dell’Open Day Longevità Mater Olbia Hospital e Policlinico Gemelli confermano il loro impegno congiunto nel promuovere la prevenzione e la cultura della salute sul territorio, e rafforzano un modello che proseguirà anche nel Villaggio della Salute in occasione della Longevity Run e della Mezza Maratona di Olbia. «L’accessibilità alle cure e alla prevenzione, la presenza di spazi verdi, la possibilità di praticare attività fisica, seguire una dieta sana e adottare corretti stili di vita sono fattori determinanti per la nostra salute», ha spiegato il professor Landi durante la presentazione dell’Open Day Longevità. «Si tratta di azioni semplici che hanno un impatto significativo sulla qualità e sulla durata della vita. Il percorso che abbiamo sviluppato attraverso la Longevity Run – ha poi aggiunto – nasce proprio con l’obiettivo di comunicare messaggi chiari e concreti, dimostrando come seguire indicazioni corrette possa fare la differenza e incidere sulla salute delle persone».

Nel suo intervento, l’amministratore delegato del Mater Olbia, Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, ha invece sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra sanità e istituzioni. «La prevenzione è un investimento sul futuro delle persone e del sistema sanitario. Quello pubblico è una risorsa inestimabile, di cui dobbiamo essere fieri: offre opportunità di cura uniche al mondo, ma richiede un impegno costante per garantirne la sostenibilità», ha detto. «È necessario lavorare in modo sinergico, cercando di ottenere di più con meno risorse, e la prevenzione rappresenta la chiave di volta per raggiungere l’obiettivo comune di vivere più a lungo, e, soprattutto, in salute».

