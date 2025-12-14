Con Solare Facile abbatti la tua bolletta
Solare Facile è un'azienda sarda con sede a Segariu, nel cuore del Medio Campidano, impegnata nel settore dell'energia solare da oltre 25 anni. Specializza nell'installazione di impianti fotovoltaici con accumulo, solari termici e climatizzazione, la missione dell'azienda è promuovere un futuro energetico più pulito e sostenibile, offrendo soluzioni all'avanguardia che possano ridurre l'impatto ambientale. Lavorando ogni giorno per supportare famiglie e imprese nell'abbattimento dei costi delle bollette. L'azienda è parte integrante della comunità sarda: contribuisce alla sua crescita e allo sviluppo sostenibile dell’isola. Grazie a una minuziosa consulenza si offrono prodotti di alta qualità e su misura per ogni cliente: dalla civile abitazione al complesso industriale.
Per la vostra consulenza, potete contattare i riferimenti:
Numero verde 800070233
Cell: 389.7909151
E-mail: solarefacile.info@gmail.com
Solare Facile, Via Municipio 53, Segariu (SU)
Informazione promozionale a cura di Sardinia Biotec