Con l'inizio del 2026, la Don Bosco Srl, che è nel gruppo delle Imprese Funebri Leader nel mercato provinciale cagliaritano e con tante chiamate da intercettare nel territorio sardo, evidenzia l'importanza per i particolari.

Per esempio, la messa cantata accompagna sempre le cerimonie funebri, quando accoglie il consenso della famiglia. Lo staff è disponibile a soddisfare ogni richiesta dei familiari, mostrando aspetti determinati che sono, soprattutto, la gentilezza e la parsimoniosa cura di essenziali dettagli. Al termine di ogni servizio si dedica il tempo per raccogliere i fiori dei cari defunti, in dei mazzi da distribuire ai familiari presenti in cimitero. Nulla si lascia al caso, seguendo la famiglia anche dopo, per le pratiche di successione o altra problematica.

La memoria è celebrata con le messe del Trigesimo e del primo Anno: importante è prenotare la messa, accompagnata dalla pubblicazione del necrologio.

Ogni gesto dell'agenzia funebre Don Bosco Srl è da sempre guidato dal cuore.

Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Don Bosco

© Riproduzione riservata