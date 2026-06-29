Un investimento da un milione e 100 mila euro per migliorare la sicurezza stradale in uno dei nodi viari più delicati dell'Oristanese. È la cifra programmata dalla Provincia di Oristano per la messa in sicurezza delle intersezioni tra le strade provinciali 57‑70 e 57‑68 in località Tiria, nel territorio di Palmas Arborea, e del bivio della SP 68 in località Pranisceddu, area rurale che collega i comuni di Solarussa, Villaurbana, Simaxis, Siamaggiore, Siamanna, Zeddiani, Tramatza e le campagne che conducono verso Oristano. Un tratto di viabilità attraversato ogni giorno da residenti, mezzi agricoli e attività produttive, che da anni richiede interventi strutturali. Per avviare l'opera, la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, convocata in forma semplificata e con l'obiettivo è acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e gli assensi necessari all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, già redatto dal professionista incaricato. Gli individui coinvolti potranno consultare online gli elaborati progettuali e avranno 15 giorni per richiedere integrazioni documentali e 60 giorni per esprimere le proprie determinazioni. Il Responsabile Unico del Progetto, architetto Fabrizio Pibi, ha richiamato l'obbligo per le amministrazioni di formulare pareri chiari, motivati ​​e completi: in caso di dissenso, dovranno indicare le modifiche necessarie o le misure mitigative che rendono compatibile l'opera, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed efficacia.

Se necessario, è già stata fissata una riunione simultanea per il 2 settembre 2026 negli uffici della Provincia di Oristano. Successivamente, l'amministrazione adotterà la determinazione conclusiva, positiva o negativa, che definirà il futuro dell'intervento. La messa in sicurezza delle intersezioni di Tiria e Pranisceddu rappresenta un passaggio decisivo per migliorare la circolazione in un'area ad alta intensità di traffico locale e agricolo, dove le strade provinciali costituiscono collegamenti essenziali tra i comuni della bassa valle del Tirso e il capoluogo. L'intervento punta a ridurre i rischi, migliorare la visibilità, regolare gli innesti stradali e garantire una rete viaria più moderna e funzionale. La Provincia ha invitato tutte le amministrazioni interessate a trasmettere le proprie determinazioni tramite Pec, affinché il procedimento possa concludersi nei tempi previsti e l'opera possa avanzare verso la fase successiva, con l'obiettivo di offrire maggiore sicurezza ai cittadini e alle attività del territorio.

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