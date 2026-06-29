Da oggi Mahamoud Boune Idrissa è ufficialmente cittadino italiano. Questa mattina, a Porta Terra, ha prestato giuramento davanti al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, completando così l’iter avviato con il decreto della Presidenza della Repubblica ottenuto nel maggio scorso. La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione, alla presenza di un folto gruppo di amici e connazionali che hanno voluto condividere con lui un traguardo importante.

Nato a Kidal, in Mali, Mahamoud vive ad Alghero dal 2013. È mediatore culturale, responsabile del Dipartimento Immigrati della Cgil e presidente dell’Alto Consiglio dei Maliani in Italia. La sua è una storia di migrazione segnata da un viaggio lungo, difficile e pericoloso attraverso i Paesi della fascia subsahariana, fino all’approdo in Sardegna, dove negli anni ha costruito la propria vita mettendosi al servizio della comunità.

Nel corso della cerimonia il sindaco Raimondo Cacciotto ha ringraziato Mahamoud per l’impegno quotidiano profuso nel favorire l’integrazione dei suoi connazionali e il dialogo con il territorio. Tra i presenti anche alcuni cittadini maliani residenti ad Alghero, tra cui atleti di primo piano della Pallacanestro Alghero, che hanno voluto festeggiare insieme a lui questo significativo momento.

© Riproduzione riservata