Con l’arrivo del gran caldo, aumenta anche un fenomeno che molti tendono a sottovalutare: la perdita di liquidi e sali minerali causata dalla sudorazione. Eppure è proprio in estate, soprattutto durante le giornate più afose, che l’organismo può andare incontro facilmente a stanchezza, debolezza, crampi muscolari e difficoltà di recupero. Quando si suda molto, infatti, non si perde solo acqua, ma anche elementi preziosi come magnesio e potassio, fondamentali per il normale funzionamento muscolare, nervoso ed energetico.

In queste situazioni, una corretta idratazione e una maggiore attenzione all’alimentazione sono il primo passo per risolvere il problema, ma in alcuni casi può essere utile associare un integratore alimentare specifico. Non si tratta di una scelta automatica o uguale per tutti, ma di un supporto da valutare quando il caldo, la sudorazione intensa o uno stile di vita particolarmente attivo aumentano il fabbisogno dell’organismo.

È una situazione che conoscono bene gli sportivi, lavoratori esposti ad alte temperature, ma anche tutte quelle persone che in estate avvertono un netto calo di energia, una sensazione di gambe pesanti o una maggiore difficoltà nel recuperare le forze a fine giornata.

A sottolinearlo è la Dott.ssa Alessia Matta, farmacista di Parafarmacia Sant’Ignazio e grande sportiva, che ogni giorno al banco incontra clienti con esigenze diverse ma accomunati dagli stessi disturbi stagionali. “Quando le temperature si alzano e si suda di più, è normale sentirsi più affaticati e meno performanti”, spiega la Dott.ssa. “In queste occasioni il reintegro di magnesio e potassio può essere un aiuto concreto.”

Tra le proposte di Decofarm, marchio esclusivo di Parafarmacie Sant’Ignazio, pensate per affrontare questo periodo ci sono MgK plus e MgK plus zero zucchero, due formulazioni studiate per accompagnare l’organismo nei momenti di maggior perdita di sali minerali.

MgK plus è un integratore a base di magnesio e potassio, utile per contribuire alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, all’equilibrio elettrolitico e al normale funzionamento muscolare. “È una soluzione interessante per chi cerca un sostegno completo nei periodi di caldo più impegnativi”, osserva la farmacista. “Penso a chi si allena, a chi suda molto, a chi trascorre una vita frenetica o a chi, durante l’estate, sente più facilmente un calo di energia.”

Accanto a questa versione, Decofarm propone MgK plus zero zucchero, pensato per chi desidera un’integrazione senza zuccheri aggiunti. Il principio resta lo stesso: un supporto mirato a base di magnesio e potassio, ma con una formulazione che può incontrare meglio le esigenze di chi segue un’alimentazione controllata o preferisce un prodotto senza zuccheri.

La linea MgK di Decofarm comprende anche altre soluzioni pensate per esigenze diverse ma legate sempre al sostegno dell’organismo nei momenti di maggiore affaticamento: le formulazioni con guaranà, creatina e aminoacidi adatte per i momenti di maggior affaticamento fisico, e quella che, grazie alla presenza di bacopa e citicolina, supporta le funzioni cognitive. Non manca inoltre una proposta a base di pappa reale, studiata come ricostituente nei periodi di convalescenza.

“Non esiste un integratore giusto in assoluto per tutti, ma il prodotto più adatto alla persona che abbiamo davanti”, sottolinea la Dott.ssa Matta. “E poiché ogni esigenza è diversa, il consiglio del farmacista serve proprio a questo: capire quando un’integrazione può essere utile e orientare verso la soluzione più adatta”.

Tutti i prodotti della linea MgK sono acquistabili nelle Parafarmacie Sant’Ignazio e su decofarm.it.

In una stagione in cui il caldo mette a dura prova energie e benessere, anche un gesto semplice come reintegrare correttamente i sali minerali può aiutare a sentirsi meglio ogni giorno.

Informazione promozionale a cura di Parafarmacia Sant’Ignazio

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