È morta a 36 anni Hayden Panettiere, l'attrice americana diventata nota grazie soprattutto a "Heroes" e "Nashville". La notizia è stata confermata dalla famiglia: «Era un'incredibile luce e una forza della natura», ha detto il padre Skip chiedendo privacy in questo momento di dolore.

Nata il 21 agosto 1989 a Palisades, nello Stato di New York, Panettiere aveva iniziato a lavorare giovanissima, comparendo in uno spot pubblicitario a soli 11 mesi. La popolarità internazionale era arrivata con "Heroes", la serie della Nbc andata in onda dal 2006 al 2010, nella quale interpretava Claire Bennet, la cheerleader diventata uno dei personaggi simbolo dello show.

Un altro ruolo fondamentale nella sua carriera era stato quello di Juliette Barnes in "Nashville", serie trasmessa dal 2012 al 2018. Per l'interpretazione aveva ricevuto due nomination ai Golden Globe. Panettiere aveva inoltre recitato al cinema in "Remember the Titans" e nella saga di "Scream", interpretando Kirby Reed. Da bambina aveva prestato la voce a Dot nel film Pixar "A Bug's Life" e aveva partecipato a numerose produzioni televisive e cinematografiche.

Negli ultimi anni Panettiere aveva parlato apertamente delle difficoltà affrontate nella vita privata, dalla depressione post-partum ai problemi legati all'alcol e alle dipendenze. Nel maggio 2026 aveva pubblicato il memoir "This Is Me: A Reckoning", nel quale aveva raccontato la propria esperienza e gli anni più difficili della sua vita.

L'attrice era diventata madre nel 2014 della figlia Kaya, avuta dall'ex compagno, l'ex pugile ucraino Wladimir Klitschko. Nel 2018 aveva rinunciato alla custodia fisica della bambina, che vive con il padre.

La morte di Panettiere arriva a poco più di tre anni da quella del fratello Jansen, anche lui attore, scomparso nel febbraio 2023 a 28 anni.

La causa della morte di Hayden Panettiere non è stata resa pubblica. Secondo le informazioni disponibili, le autorità stanno effettuando accertamenti sulle circostanze del decesso. Panettiere avrebbe compiuto 37 anni il prossimo 21 agosto.

(Unioneonline/D)

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