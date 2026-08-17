L'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio complessivo parla di almeno dodici persone morte nei raid. E nel pieno dell'escalation, un F-18 spagnolo impegnato nella missione di polizia aerea della Nato ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania: secondo il quartier generale militare dell'Alleanza il velivolo «sembra essere russo», anche se sono ancora in corso le verifiche.

Sul fronte diplomatico, intanto, Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando a un proprio formato per i futuri negoziati sull'Ucraina, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lasci ai margini gli alleati europei. Secondo il New York Times, che cita cinque funzionari europei, Parigi e Berlino guidano lo sforzo, mentre Londra si muoverebbe con maggior cautela per non compromettere ulteriormente la “special relationship” con gli Usa e i rapporti con il presidente americano Donald Trump. L'iniziativa dell'E3 risponderebbe anche alla richiesta di Volodymyr Zelensky di garantire a Kiev e all'Europa un posto al tavolo: «Non si può lasciare una questione così solo nelle mani di Trump», si continua a ripetere nelle cancellerie europee.

Intanto le ultime ore hanno segnato una nuova accelerazione della guerra a lunga distanza. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver abbattuto circa 1.500 droni ucraini sull'intero territorio nazionale. Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha riferito che circa 600 erano diretti verso la capitale, mentre il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, l’ha definita «una delle più massicce» offensive degli ultimi anni.

Il bilancio più grave in Russia è stato registrato nella regione meridionale di Rostov, dove cinque persone sono rimaste uccise. Un'altra vittima è stata segnalata nella regione di Mosca, dove un drone ha colpito l'abitazione di un uomo di 83 anni, e una settima nella regione di Belgorod, in un attacco contro un autobus. A Podolsk, a sud della capitale russa, è stato poi colpito nuovamente un magazzino di Wildberries, il maggiore gruppo russo dell'e-commerce, già preso di mira nelle ultime settimane dall'Ucraina con l'accusa di contribuire alla logistica militare di Mosca. Secondo Kiev sono stati messi fuori uso sette centri logistici su dieci di Wildberries. Un incendio è stato segnalato anche in un deposito farmaceutico a Domodedovo. Kiev ha inoltre rivendicato di aver colpito nella regione di Rostov un impianto per la produzione di carburante per missili.

Contemporaneamente la Russia ha attaccato diverse regioni ucraine. Due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in un bombardamento contro l'acciaieria ArcelorMittal di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, dove la produzione è stata parzialmente sospesa. Altre due persone sono state uccise nella regione di Zaporizhzhia e una nella regione di Sumy. A Kiev missili e droni hanno provocato incendi e ferito diverse persone, mentre le fiamme hanno devastato anche il popolare mercato dei libri di Pochaina, conosciuto per le bancarelle di volumi rari e antichi. La Russia colpisce infrastrutture civili «ovunque possa arrivare con i suoi missili balistici», ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

(Unioneonline)

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