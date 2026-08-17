Approvato il piano di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione di piazza Aldo Moro a Sassari. Uno dei 12 interventi del Comune di Sassari assegnati all’assessorato alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, all’interno dei 30 complessivi a cui la giunta ha dato il via libera, nel 2025, con le risorse del fondo rotativo ricevute dalla Regione Sardegna per 1 milione e 800 mila euro.

Soldi coi quali finanziare una serie di progettazioni tra nuove case popolari, cantieri per la riqualificazione urbana e di contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici, in capo al settore Ambiente, ulteriori rotatorie e pedonalizzazioni, per una cubatura di lavori potenziali da 44 milioni di euro. Per piazza Aldo Moro, nel quartiere Carbonazzi, la giunta ha dato il via libera nei giorni scorsi al progetto di fattibilità tecnico-economica da oltre 68 e 400 mila euro, presi dalla riserva di 685 mila avuti da Infrastrutture per i vari pfte di pertinenza.

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