Nuovi medici di base nel Sassarese, gli assistiti aumentano da mille a 1.500Già da oggi è possibile fare la scelta
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Nuovi medici nel territorio di Sassari. Dopo il superamento del Corso regionale di formazione specifica in Medicina Generale, cinque medici del Distretto di Sassari, con ambulatori in città, a Porto Torres e Stintino e Ossi, passano da 1000 assistiti a 1500. È possibile già da stamattina fare la scelta. I medici sono Morgana Cadeddu con ambulatorio a Sassari, Massimiliano Piras a Li Punti/Sassari, Francesca Ruiu a Sassari, Matteo Serra a Porto Torres/Stintino, Andrea Todde a Ossi/Cargeghe/Codrongianus/Florinas/Muros/Ploaghe/Tissi/Usini.
I medici potranno così ampliare la propria attività nell’ambito dell’Assistenza Primaria, portando a un aumento della capacità complessiva di presa in carico degli assistiti. Per compiere la scelta i pazienti interessati potranno collegarsi al portale web di scelta del medico, zente.sardegnasalute.it, andando di persona nell’Ufficio Scelta e Revoca del Medico del Distretto Socio Sanitario di Sassari di competenza, nelle Farmacie del territorio. Oppure scrivendo all’indirizzo sportellosau.distrettosassari@aslsassari.it.