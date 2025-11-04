Mi chiamo Nicola Perra, ho 31 anni e sono nato e cresciuto a Cagliari. Fin da ragazzo sono stato attratto dal mondo immobiliare: le case, l’edilizia, la possibilità di creare valore dove prima c’era solo potenziale. Con il tempo, ho capito che quella curiosità poteva diventare una vera e propria carriera.

Nel 2017, a soli 23 anni, ho deciso di lasciare il posto fisso da dipendente per intraprendere la strada imprenditoriale. Nei due anni successivi, mi sono dedicato solo allo studio del mercato immobiliare cagliaritano e alla formazione personale, necessaria a costruire basi solide per il mio futuro. Nel 2019, ho fondato NP IMMOBILIARE SRL: azienda specializzata nell'acquisto e nella riqualificazione di palazzi, grandi uffici o appartamenti di ampia metratura, trasformati in monolocali, bilocali e trilocali pari al nuovo. Il mercato ha risposto con entusiasmo, riconoscendo l'attenzione ai dettagli e il servizio attento riservato ai nostri clienti anche nel post vendita. Negli anni, insieme al mio team, abbiamo completato con successo numerosi progetti, molti dei quali situati nelle zone più centrali e prestigiose di Cagliari. Questa esperienza mi ha permesso di acquisire una conoscenza profonda delle dinamiche del mercato locale e delle normative del settore. Alla base di ogni mio progetto spiccano etica, integrità e trasparenza: tutti valori che considero imprescindibili. Credo che il successo duraturo si costruisca sulla fiducia, sull'onestà e sul rispetto dei clienti, collaboratori e investitori. Di recente ho scritto e pubblicato "La Bibbia della Ricchezza", libro in cui racconto il mio percorso imprenditoriale, le difficoltà incontrate, le strategie per avviare un'attività da zero e creare ricchezza e patrimonio, nel tempo.

