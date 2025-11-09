Il tifone Fung-Wong si abbatte sulle Filippine: un milione di evacuatiScuole e uffici chiusi, previste alluvioni e raffiche di vento fino a 230 km orari
Quasi un milione di persone sono state evacuate nelle Filippine per l’arrivo del tifone Fung-Wong.
La tempesta porterà vento, forti piogge e mareggiate su ampie zone dell'arcipelago, dove è anche scattata l’allerta alluvioni.
Le autorità hanno disposto la chiusura di scuole e uffici in tutta l'isola principale di Luzon, compresa la capitale Manila, dove sono stati cancellati centinaia di voli.
Durante il passaggio del “super-tifone” sono previste, nel momento di picco tra domenica e lunedì, raffiche di vento fino a 230 chilometri orari.
(Unioneonline)