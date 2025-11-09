Un nubifragio si è abbattuto su Cagliari e il suo hinterland nella notte tra sabato e domenica. E non sono mancati danni e disagi, soprattutto a Pirri, dove le strade si sono allagate, trasformandosi in veri e propri fiumi in piena.

Una situazione non nuova per i residenti del quartiere, già altre volte finito “sott’acqua” a causa del maltempo.

Le immagini (Rita Serra)

