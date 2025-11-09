Maltempo
09 novembre 2025 alle 10:02aggiornato il 09 novembre 2025 alle 11:03
Nubifragio a Cagliari: Pirri allagata, le strade diventano fiumiPioggia abbondante nella notte tra sabato e domenica. Il quartiere ancora sott’acqua
Un nubifragio si è abbattuto su Cagliari e il suo hinterland nella notte tra sabato e domenica. E non sono mancati danni e disagi, soprattutto a Pirri, dove le strade si sono allagate, trasformandosi in veri e propri fiumi in piena.
Una situazione non nuova per i residenti del quartiere, già altre volte finito “sott’acqua” a causa del maltempo.
Le immagini (Rita Serra)
