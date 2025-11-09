Scontro fra auto sulla tangenziale di Bergamo: 3 mortiLe vittime avevano 23, 62 e 64 anni. Coinvolti un furgoncino e due auto
Tragedia poco dopo le 7 del mattino di domenica alle porte di Bergamo.
Uno spaventoso incidente stradale che ha coinvolto due auto e un furgoncino è avvenuto sulla tangenziale sud della città orobica, all'altezza di Stezzano. Il bilancio è di tre morti.
Si tratta di tre uomini di 23, 62 e 64 anni. Altre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.
Sul posto vigili del fuoco, soccorritori e personale sanitario. Da quanto si apprende due delle vittime sono morte sul colpo, la terza è deceduta a bordo dell’ambulanza durante il trasporto d’urgenza in ospedale.
(Unioneonline)