Un’altra edizione della TTG di Rimini si è conclusa e, ancora una volta, ci ha regalato ciò che conta davvero, ovvero la costruzione di relazioni autentiche, la creazione di visioni condivise e, soprattutto, tanta energia positiva.

In un contesto dominato dal continuo progettare di tecnologie all’avanguardia e strategie globali, ciò che resta è il valore umano: un aspetto essenziale per differenziarsi dalla massa e dare un impulso superiore a ogni nuova iniziativa.

In tale scenario, così dinamico, El.Sa Tlc Group si posiziona a un livello di eccellenza.

L'azienda giovane e qualificata è composta da professionisti con anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Negli anni si è affermata come realtà consolidata nel panorama del settore business e nell'hospitality in Sardegna.

La passione e l'impegno costante sono al servizio degli albergatori con la tecnologia come punto di forza nell'ottimizzazione dell'esperienza degli ospiti, sempre più esigenti. La missione della El.Sa Tlc Group è dare una scossa al segmento dell’ospitalità in Italia, unendo la tecnologia all'efficienza e alla sostenibilità.

In sintonia con colleghi, amici e partner, El.Sa Tlc Group lavora per rendere il territorio protagonista. La terra sarda, infatti, merita di essere al centro del turismo mondiale e, può diventarlo grazie alla sinergia degli attori del settore.

L'azienda mette a disposizione dei suoi clienti le diverse opportunità tecnologiche presenti nel mercato evidenzia le potenzialità e implementandole nelle strutture turistiche, favorendo i sistemi di gestione e fruizione dei servizi.

L'evoluzione della El.Sa Tlc Group si compie, nel 2021, con la nascita di due business unit: Smart Tech, che garantisce servizi di tecnologia avanzata specializzati per l’hospitaly, e la Elsa Digital Concierge, il concierge digitale innovativo.

Nel 2023, poi, è la volta di altri meccanismi tecnologici a favore di una più completa e sostenibile esperienza: All Tech Security, Green Energy System e Air Control, nello specifico utili nei campi videosorveglianza e antincendio, per la domotica e il fotovoltaico, per la climatizzazione industriale.

El.Sa Tlc Group propone alla sua clientela la migliore soluzione per piccoli e grandi progetti.

