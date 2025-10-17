In un’ottica di protezione e pianificazione finanziaria, rivolta a sé stessi e alla propria famiglia: l’assicurazione di previdenza funeraria rappresenta lo strumento con aspetti, assicurativi e previdenziali, che soddisfano un'urgenza futura.

In effetti, la pianificazione finanziaria privilegia, in ordine d’importanza, alcuni aspetti, permettendo maggiore garanzia su aspetti burocratici:

la tutela nei confronti delle incertezze (risparmio assicurativo) la pianificazione delle proprie entrate (risparmio previdenziale) gli investimenti e le scelte di accumulazione (risparmio finanziario).

La morte di una persona è un evento che va gestito con lungimiranza, anche sotto il profilo finanziario. Questo auspicio si assolve con alcuni strumenti: il testamento e la pianificazione successoria con cui si decide a chi destinare il proprio patrimonio, grazie a una polizza temporanea.

Un piano di previdenza funeraria strutturato garantisce vantaggi significativi, per noi e chi amiamo: importante farla per tempo.

