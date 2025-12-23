Un concerto-evento che sottolinea la conclusione dell'Anno Giubilare 2025. Sabato alle 20.30 la Cattedrale di San Nicola a Sassari ospita il concerto “La Speranza non delude”. La serata, a ingresso gratuito, è promossa dalla Fondazione Accademia - Casa di Popoli, Culture e Religioni, in collaborazione con l’Ente Concerti “Marialisa De Carolis” di Sassari e con l’Arcidiocesi di Sassari.

Protagonisti del concerto saranno la Schola Gregoriana “Madonna del Bosco”, diretta da don Pierpaolo Canu, e l’Orchestra d’archi e Coro dell’Ente Concerti “Marialisa De Carolis”, con Michelangelo Lentini nel ruolo di primo violino concertatore. Interverranno inoltre il tenore Mauro Secci e il soprano Claudia Spiga.

Il programma musicale attraversa un ampio arco temporale e stilistico, con pagine di Canto Gregoriano e composizioni di Bizet, Franck, Gounod, Handel, Miserachs, Mozart e Vivaldi, in un dialogo sonoro che unisce tradizione, spiritualità e grande musica.

