Vigilia di Natale a Bosa con la musica elettronica e la hard dance di Daniele Mondello, dj e producer italiano di fama internazionale che si è esibito in diversi festival europei. L'appuntamento è per mercoledì sera allo Zia Maria Disco Club, e rappresenta uno dei momenti centrali del calendario di Enjoy Parade 2025 – Club Edition.

Daniele Mondello è considerato uno dei pionieri assoluti della DJ culture moderna, del turntablism europeo e della contaminazione tra hard dance ed elettronica d’avanguardia. Già all’inizio degli anni ’90 si impone sulla scena competitiva vincendo il campionato nazionale al Cocoricò di Riccione, per poi affermarsi a livello internazionale con importanti piazzamenti al Technics DMC World DJ Championship a Londra, competendo con setup tecnici estremamente avanzati per l’epoca.

Nel corso della sua carriera ha calcato i palchi di alcuni dei più importanti festival mondiali di musica elettronica e hard dance esibendosi in diversi Paesi europei. Dalla metà degli anni Duemila avvia una collaborazione artistica determinante con Gigi D’Agostino, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del Lento Violento, sottogenere che ha segnato profondamente l’evoluzione della musica elettronica europea. Il contributo sonoro di Mondello – caratterizzato da strutture potenti, bassi incisivi ed energia derivata dall’hardstyle – ha contribuito a definire uno standard sonoro riconoscibile, influenzando produzioni, DJ set e line-up internazionali.

Il progetto è organizzato da FL Comunicazione, realtà attiva da anni nella produzione e promozione di eventi musicali e culturali, con una linea artistica orientata alla qualità e alla presenza di artisti di primo piano della scena elettronica internazionale.

