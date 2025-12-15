Dietro l’acquisto di un immobile c'è sempre un sogno
ADHOMI è un'agenzia immobiliare gestita da Marco Turco e Francesca Marini che opera su tutto il territorio nazionale.
Oltre agli immobili presenti sul sito www.adhomi.com, siamo in grado di reperire soluzioni particolari quali ville, attici, aree edificabili, hotel e molto altro, grazie a importanti contatti costruiti in decenni di relazioni in Sardegna e nel resto d’Italia.
I nostri servizi principali sono le vendite e le valutazioni gratuite degli immobili, con un’attenta analisi della situazione urbanistica.
ADHOMI permette ai suoi clienti di realizzare un sogno, un progetto di natura abitativa o imprenditoriale.
ADHOMI va oltre la semplice mediazione immobiliare, puntando alla valorizzazione dei progetti con una prima individuazione degli obiettivi e, successivamente, coinvolgendo professionisti di alta competenza nel settore.
ADHOMI IMMOBILIARE
Cell: +39 335 5490838
E-mail: info@adhomi.com
Sito web: www.adhomi.com
